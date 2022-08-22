«الدوادى» يوجه بالانتهاء من مشروع مكتبة قنا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الأجهزة المعنية لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التشطيبات النهائية للمكتبة التى يجرى تنفيذها. وأوضح محافظ قنا - خلال الاجتماع - أن المكتبة تتكون من بدروم ودور أرضى و4 طوابق علوى، وتضم " مكتبة طفل - مكتبة للكبار - قاعة اجتماعات - كافتيريا - قاعة سينما - قاعة تدريب للغات - قاعة حاسب آلى - جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجى - منطقة معرض للكتاب - منطقة أنشطة خارجية للأطفال - منطقة للقراءة المفتوحة - منطقة مظللة للقراءة". وأشار المحافظ إلى أن المكتبة سوف تضم كتب فى مختلف العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الاطلاع البحثى للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكترونى، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب، لافتا إلى أن المكتبة سوف تكون منظومة ثقافية متكاملة يجد فيها جميع القراء والمثقفين والباحثين وطلاب الجامعات ضالتهم.

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