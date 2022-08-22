بدء تلقى المشروعات المشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء بأسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، بدء تلقى المشروعات المشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل نطاق المحافظة والتى تقام فعالياتها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تم تدشينها أمس من خلال منصة لتلقى المشروعات المشاركة فى المبادرة.





وأوضح المحافظ -فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم منذ الأمس بدء تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين أو الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى على المنصة تحت هذا الرابط http://www.sgg.eg، ومن المقرر أن تستمر حتى 7 سبتمبر 2022، وقد تم رفع فيديو تعريفى لشرح كيفية التقدم للمشروعات من قبل المختصين على الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة فى 15 سبتمبر بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

ومن جانبها، عرضت المهندسة أسماء محمود مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة محاور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بإعتبارها مبادرة رئاسية تؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات فى إطار استعداد مصر لإستضافة مؤتمر المناخ العالمى كوب 27.

ونوهت بأن المسابقة تتيح المشاركة فى 6 مجالات وهى تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة ، خاصة المرتبطة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة "، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، حيث سيتم إختيار 18 مشروعا فائزًا على مستوى الجمهورية للحصول على تمويل دولى.