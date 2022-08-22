لأول مرة.. إجراء 3 عمليات جراحة تجميل بمستشفى سوهاج الجامعى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بدء التشغيل التجريبى للعمليات الجراحية بالمستشفى الجامعى الجديد، بإجراء ثلاثة عمليات جراحية بقسم جراحة التجميل، إيذانًا ببدء التشغيل الكامل للمستشفى فى القريب العاجل.





وقال عبدالخالق، إن الفرق الطبية وأطقم التمريض بالمستشفى الجديد تعمل بانتظام ودون توقف عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

وأكد أن المستشفى الجديد تعد من الصروح الطبية الكبرى بصعيد مصر، والتى تقدم الخدمات الصحية والتخصصية عالية المستوى، حيث تم انشائها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مساحة ما يقرب من 26 الف متر مربع، بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه، وتضم 286 سرير منهم 47 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 13 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى، والعديد من الاقسام والتخصصات الطبية المختلفة.

كما أكد الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى، على توفير جميع الأدوية بصيدليات المستشفيات الجامعية بمختلف أنواعها، عن طريق التأمين الصحى أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك توفير أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، للقيام بعملها على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى هريدى مدير عام المستشفى الجديد ومدرس جراحة التجميل، إلى إن الفريق الطبى المقيم بالمستشفى تمكن من إجراء ثلاثة عمليات جراحية فى نفس اليوم، عبارة عن رتق لجروح غائرة نتيجة "عضة كلب"، لطفل عمره سبعة سنوات من ذوى الإحتياجات الخاصة، والثانية إلتصاق وتيبس بأصابع اليد اليمنى، لشاب فى العقد الثانى من العمر، والحالة الثالثة إصلاح تيبس بالطرف السفلى الأيمن بإستخدام رقع جلدية، ناتج عن حرق قديم، مضيفًا أن الهدف من التشغيل التجريبى للعمليات هو تخفيف الإزدحام على المستشفى القديم، واكتشاف النواقص من الآلات والمستلزمات اللازمة للعمليات وتوفيرها، إستعدادًا للتشغيل الكامل للمستشفى، موجهاً شكره للدكتور مصطفى عبدالخالق لتواصله ومتابعته المستمرة لإنتظام العمل بالمستشفى الجديد.

جدير بالذكر أن الفريق الطبى الذى أجرى العمليات الثلاثة ضم كلًا من الدكتور أسامة رشاد الشريف، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدى مدير عام المستشفى الجديد، والدكتور سامية محمد سعيد، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل، الدكتور أحمد جابر نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، بإلاضافة إلى الدكتور الحسينى سليم مدرس مساعد جراحة التجميل، الدكتور أحمد البدرى، الدكتور هادى الخياط أطباء مقيمين، الدكتور احمد الحلوجى مدرس التخدير، الدكتور محمد حسين مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمد يوسف والدكتور إيهاب رجب أطباء مقيمين بقسم التخدير والهيئة التمريضية والإشرافية والإدارية المعاونة.