وزير النقل: مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ملحمة بكل المقاييس

جدة - نرمين السيد - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الجميع يسابق الزمن، للانتهاء من كافة مراحل الطريق الدائرى بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من إجمالى 110 كم.





جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل، يرافقه محافظو القاهرة خالد عبدالعال والجيزة أحمد راشد، والقليوبية عبدالحميد الهجان، مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، حيث قام الوزير مع المحافظين بتفقد الأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائرى، والتى سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحى أسفل الدائرى، وربطها مع محطات الأوتوبيس الترددى السريع "BRT" الجارى إنشاؤها حاليا، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

وقال الوزير إن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى تساهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وأوضح الوزير ضرورة سرعة تنفيذ المواقف الخاصة بسيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائرى، للقضاء على الوقوف العشوائى للميكروباص على الطريق الدائرى، خاصة وأن الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعى أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة فى أوتوبيسات "BRT".

وتم استعراض كافة التعارضات الخاصة بتلك المواقف، والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائى للميكروباص على الطريق الدائرى، حيث يأتى تنفيذ مشروع "BRT" على الطريق الدائرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع فى تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

كما تفقد الوزير عددا من محطات "BRT" والتى يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والأوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور وأكاديمية الشرطة والسلام والشرقية، وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الأوتوبيسات مثل: محطة الأوتوبيس الترددى بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأوتوبيسات "BRT" ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه ما عدا كوبرى المنيب الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.

وتابع وزير النقل- خلال جولته- أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، والتى تشمل المسافة من تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوى، وقطاعات الإسكندرية الصحراوى /وصلة الواحات، والمريوطية /المنصورية، بإجمالى أطوال 34 كم، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ محاور المريوطية والجزائر والمرج، وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائرى مع الإسماعيلية الزراعى، وكذلك متابعة التقدم فى معدلات تنفيذ الطريق الخدمى "السطحى"، والذى يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائرى من الخارج والداخل.

ووجه بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بنهو كل قطاع فى المواعيد المخططة واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة "الهاى ماست" وأعمال منظومة النقل الذكى على الطرق "ITS"، والتى تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وناشد الوزير المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائرى والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضارى للطريق، وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائرى، والتى تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من "المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد / إسكندرية الزراعى"، إلى المسافة من تقاطع "المنصورية / طريق الفيوم / تقاطع طريق الواحات" بإجمالى طول 76 كم.