وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الطريق...



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أجرى الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل يرافقه محافظوا القاهرة اللواء/ خالد عبد العال والجيزة اللواء/ أحمد راشد والقليوبية اللواء/ عبد الحميد الهجان جولة تفقدية اليوم بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حيث قام الوزير مع السادة المحافظين بتفقد الاماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار او المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق .

وتم استعراض كافة التعارضات الخاصة بتلك المواقف والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري خاصة وان الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT وحيث يأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتفقد الوزير عدد من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والاوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور واكاديمية الشرطة والسلام والشرقية وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الاتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

و تابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إلاسماعيلية الزراعي وكذلك متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل

ووجه بتنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بنهو كل قطاع في المواعيد المخططة واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لازالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من اعمال انارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست واعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية .

و أكد وزير النقل على هامش الجولة في تصريحات صحفية أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة ، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من اعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى بطول 76 كم من اجمالي 110 كم مشيرا الى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية ، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان

جدير بالذكر ان المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تم الانتهاء من اعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم