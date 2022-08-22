السيسي يبحث مع قادة الإمارات والعراق والأردن والبحرين تعزيز العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 06:28 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار العلمين، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلاً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.