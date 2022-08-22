عاجل.. وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالكلية الحربية (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.





استعرض مدير الكلية الحربية، الموقف الحالى لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

وتفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، دورة العمل

داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبى وما تضمه من عيادات طبية حديثة ومتطورة من خلال منظومة عمل بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التى يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناءً على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.

وناقش الفريق أول محمد زكى، عدد من الطلبة المتقدمين فى أسلوب الاختبارات المختلفة التى خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج فى ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، مشيرا إلى أن كل شخص سيتم قبولة فى الأكاديمية والكليات العسكرية سيكون بناءً على إمكانياته وقدراته وأنه لا مجال لأى عوامل أخرى فى الإختبارات، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التى تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا ينبض داخل القوات المسلحة.

وفى ختام الجولة التفقدية، قام القائد العام للقوات المسلحة، بالمرور على عدد من أماكن التدريب داخل الكلية الحربية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما ناقش عدد من الطلبة فى عدد من الموضوعات، مشيدا بحالة الوعى والمستوى الثقافى العالى للطلبة، موجها الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لجميع الطلبة.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.