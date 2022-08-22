أكاديمية ناصر للدراسات العليا تستضيف الملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - استضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، الملحق العسكرى لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، فى ضوء خطة الأكاديمية لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.





وألقى الملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة، محاضرة تضمنت جهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا لعمق الشراكة والتعاون العسكرى مع مصر وجميع دول المنطقة والتشاور والتنسيق المستمر فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لمواجهة التحديات التى تستهدف المنطقة والتعاون للتغلب عليها. وألقى مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متواصل لإعداد الكوادر المؤهلة وكذلك توعيتهم بمختلف التحديات التى تواجه الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. واختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية للملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة والتقاط الصور التذكارية. يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية.

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