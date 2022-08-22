الهجرة تنظم زيارة لوفد شباب ملتقى لوجوس للمدينة التراثية فى العلمين الجديد

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لـ نحو 90 من الشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثانى والثالث المشاركين فى ملتقى لوجوس الثالث 2022، إلى المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، ومحمد سمير فهمى مدير التنمية والإعلام بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة المصرية، وذلك عقب لقاء وفد الشباب بدولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى فى مقر مجلس الوزراء بالمدينة.





وقالت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، إن الوزارة حرصت على تنظيم زيارة لشباب المصريين بالخارج بالتعاون مع الكنيسة المصرية، إلى مدينة العلمين الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز وعملية التنمية التى تحدث بمصر على أرض الواقع، لافتة إلى أن أبناء المصريين بالخارج لهم تأثير كبير فى المجتمعات التى يقيمون بها والمجتمعات المحيطة بهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن شباب المصريين بالخارج هم بمثابة سفرائنا وخط الدفاع الأول للدولة المصرية ضد ما يتم الترويج من شائعات ومعلومات مغلوطة تستهدف الوطن، مؤكدة أن وزارة الهجرة لن تدخر جهدا فى التواصل مع المصريين بالخارج بجميع فئاتهم وتعزيز ربطهم بوطنهم الأم.

واستمع الوفد الشبابى إلى شرح من محمد سمير فهمى، مدير التنمية والإعلام بجهاز مدينة العلمين الجديدة، حول تفاصيل المشروعات إلى تتضمنها المدينة التراثية والتى تعتبر المتنفس لسكان المدينة، حيث تقام على مساحة 260 فدانا فى وسط المدينة، وتقدر استثماراتها بنحو 3 مليارات جنيه.

وقال فهمى إنه بلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها.

وتضم المدينة التراثية منطقة البلازا، وتتوسط منطقة البلازا عددا من المحال التجارية، وبها مجموعة من النوافير، وتضم أيضا مسرحا رومانيا.

وقد تجول الوفد الشبابى -الذى يضم نحو 90 من شباب المصريين بالخارج من مختلف دول العالم- برفقة وزيرة الهجرة فى منطقة البلازا بالمدينة التراثية، وتتوسط منطقة البلازا عددا من المحال التجارية، وبها مجموعة من النوافير.

كما تضمنت الجولة زيارة إلى المسجد المقام على 4800 متر وهو خليط بين التراث العثمانى والطراز الأندلسى ويتكون من مصلى رئيسى للرجال بمساحة 670مترا مربعا، ومصلى للنساء بالدور الأول بمساحة 160 مترا مربعا، وعدد2 قاعة مناسبات بمساحة 340 مترا مربعا وبه 44 قبة بالإضافة إلى القبة الكبيرة، ويتكون من 4 مآذن ارتفاع الواحدة منها 45 مترا، كما زار الوفد مشروع تنفيذ كنيسة بمساحة كبير داخل المدينة التراثية، والتى تتسع ل 850 مصلى وتم تركيب العديد من الأيقونات.

وفى نهاية الجولة، أعرب الوفد الشبابى عن امتنانهم وفخرهم بلقاء دولة رئيس الوزراء وبالإنجازات التى رأوها على أرض الوطن، ووجهوا لسيادته الشكر على منحهم الوقت والإجابة على أسئلتهم، مشيرين إلى أن إنجازات الدولة الآن تفوق ما يحدث فى كل الدول التى يقيمون به، ومطالبين بإمدادهم بكافة المعلومات والحقائق عما يتم بالدولة المصرية للرد على كل ما يتم الترويج له ضد الوطن.