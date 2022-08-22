عاجل.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، وجه الوزير، الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى، مشيدا بنجاح التعليم الفنى فى الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وبمشاركة ممثلى سوق العمل ومقيمى وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب دارسى البرامج الدراسية المطوره على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل.

وأشار الوزير، إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفنى لما لديه من مقدرات وما تم بناؤه من قدرات فى تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس On-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى فقط بمعدل 11 ساعه يوميا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفنى على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة.

وأشاد بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس 2022، والتى تقدم لها 220 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 34 ألف معلم، فى 447 لجنة والتى مرت بسلام دون تسجيل لأى حالة إصابة أو إشتباه بفيرس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة، وتتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى"، ووجود نظامين للدراسة "3 سنوات - 5 سنوات"، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة "دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى".

وأعلن الدكتور مجاهد أهم سمات النتيجة كالأتى:

نظام 5 سنوات: حضر عدد 3430 طالبا "4 شهادات" بنسبة نجاح 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: حضر 180580 طالبا "4 شهادات" بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 2615 طالبا "4 شهادات" بنسبة نجاح 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر 2675 طالبا "4 شهادات" بنسبة نجاح 95.10% "بمشاركة ممثلى سوق العمل فى عملية التقييم".

التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات: حضر 380 طالبا "3 شهادات" بنسبة نجاح 100%.

نظام 3 سنوات - إعداد مهنى: حضر عدد 32609 طلاب "3 شهادات" بنسبة نجاح 86.44% بزيادة مقدارها 3.06% عن العام السابق.