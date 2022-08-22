الرئيس السيسى يعرب عن امتنانه باللقاء الأخوى الخاص الذى جمعه بأشقائه العرب ملوك ورؤساء الإمارات والأردن والبحرين والعراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 05:25 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار العلمين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، كلاً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وفخامة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر، الكرام، في لقاء أخوى خاص، معرباً سيادته عن التقدير والمودة التي تكنها مصر، قيادةً وشعباً، للأواصرالتاريخية الوثيقة التي تجمعها باشقائها من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء، بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.