القاهرة تبدأ الندوات التعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظ القاهرة فى عقد ندوات تعريفية بالديوان العام والأحياء والمديريات ومراكز الشباب والجهات التابعة لها لشرح كيفية الاشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة بالمحافظات فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27 والذى سيعقد بشرم الشيخ نوفمبر المقبل





وتتناول الندوات التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات .

ودعا محافظ القاهرة خالد عبد العال الشركات والأفراد والمؤسسات إلى سرعة المشاركة فى المبادرة والتسجيل من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يشترط فى المشروعات التى ستقدم بمحافظة القاهرة أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع فى الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبى prototype، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبى احتياجات ملحة داخل المحافظة ، أو يتضمن عنصر إبتكارى، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى لمحافظة القاهرة.

وأضاف المحافظ أن الفئات الستة التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خصوصا تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته.