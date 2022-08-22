محافظ بورسعيد يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوى العام بعدد من المدارس

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان - أن المدارس التى شملها القرار هى " مدارس "القناة الثانوية بنين - رفيدة الأنصارية الثانوية بنات - 6 أكتوبر الثانوية بنات" بمجموع 232 درجة ، مدارس "السادات الثانوية بنين - على سليمان الثانوية بنين - عبدالرحمن شكرى الثانوية بنين - الغرقة التجارية الثانوية بنات - بورفؤاد الثانوية بنات" بمجموع 230 درجة ، بالإضافة إلى مدرسة شهداء بورسعيد الثانوية المشتركة، مدرسة أحميدان الثانوية المشتركة، مدرسة شهداء يناير الثانوية المشتركة بمجموع 227 درجة.

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