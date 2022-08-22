محافظ الأقصر: «حياة كريمة» تستهدف 34 قرية داخل المحافظة

وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الإثنين، أن محافظة الأقصر حققت نسب إنجاز متميزة فى تنفيذ مشروعات المبادرة بمركز إسنا، وذلك بعد الإنتهاء من تنفيذ 3 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 100% بقرى الشغب والدير والحلة، وعدد 6 مجمعات زراعية بقرى الكيمان وحاجر كومير والنمسا وتوماس وأصفون والنجوع بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 40% إلى 90%، وتم إنشاء المجمعات الزراعية بمساحة 1225 مترا مربعا لكل مجمع زراعى على حدة، والمجمعات الزراعية تضم بداخلها جمعية زراعية، ومكتب إرشاد زراعى، ومركز تجميع ألبان.
وأضاف المحافظ، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 4 مجمعات خدمية حكومية بمركز إسنا بنسبة تنفيذ 100% بقرى الشغب والنمسا وتوماس والعضايمة، وعدد 5 مجمعات خدمية بقرى النجوع والكيمان والحلة والدير وأصفون بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 95% إلى 99%، وتم إنشاء المجمعات الحكومية بمساحة 875 مترا مربعا لكل مجمع خدمى على حدة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن المجمعات الخدمية الحكومية تقدم خدمات المركز التكنولوجى، والوحدة المحلية القروية، والتضامن الاجتماعى، والسجل المدنى، والشهر العقارى، والمجلس الشعبى المحلى.
تابع: "يبلغ عدد المستفيدين من خدمات المجمعات الزراعية والمجمعات الخدمية الحكومية بقرية الشغب 37532 نسمة، وفى قرية النواصر 50875 نسمة، وقرية الحلة 38980 نسمة، وقرية الدير 62478 نسمة، وقرية أصفون 48027 نسمة، وقرية حاجر كومير 4544 نسمة، وقرية العضايمة 11755 نسمة.
وأكد المحافظ، أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تسير بخطى ثابتة تستهدف الإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء من جميع الأعمال فى التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، والعمل على تذليل كافة التحديات، فى ضوء الهدف الرئيسى الذى تسعى المبادرة لتحقيقه وهو نقلة نوعية فى مستوى الحياة للمواطنين.
وتشهد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشاركة تنفيذية ومجتمعية من كافة فئات المجتمع لتحسين مستوى المعيشة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وهو الذى يتواكب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
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