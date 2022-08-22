محافظة الإسكندرية: شاطئ ذوى الهمم يستقبل 178 فردا من أبناء الصعيد

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لذوى الهمم على الشواطئ وأعضاء الجمعيات الخيرية، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم لأبنائها من ذوى الهمم، وتقديم جميع الخدمات، وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.





وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم الإثنين - أن شواطئ ذوى الهمم بالمحافظة اسقبلت اليوم 178 فردا من ضعاف البصر والمكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة القادمين من محافظات الصعيد بالإضافة إلى ذويهم ومرافقيهم.

وأكد "الشريف" حرص جميع أجهزة المحافظة على توفير كافة سبل الراحة والدعم لأبنائنا كى يستمتعوا بالبحر دون مساعدة ذويهم وبأمان تام وتحت رقابة دقيقة من فرق المنقذين، كما رحب بزوار الإسكندرية من جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الشواطئ على استعداد تام لاستقبالهم.

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جمال رشاد، أنه بناء على تكليفات المحافظ فإن جميع شواطئ الإسكندرية بالإضافة إلى شاطئ ذوى الهمم على استعداد تام لاستقبال كافة الجمعيات الخيرية والجمعيات المخصصة لخدمة أبنائنا من ذوى الهمم بالمجان، وكذا الأطفال بلا مأوى للاستمتاع بالشواطئ وذلك من خلال التنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لضمان تقديم الخدمة بشكل جيد.

وفى سياق آخر، شنت وحدة التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع حى وسط حملة مكبرة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات من منطقة الإبراهيمية وشارع اللاجتيه بوسط المحافظة.

وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه تم خلال الحملة رفع جميع التعديات من منطقة الإبراهيمية وإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين من شارع اللاجتيه حتى محطة الترام، إلى تقاطع شارع عمر لطفى، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لضمان عدم عودتهم مجددا.

وأوضح أن الحملة تأتى فى إطار تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالفات جديدة، ذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التى تنفذها المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين، وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة.