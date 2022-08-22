الإسماعيلية: مبادرة المشروعات الذكية تستهدف تعظيم استخدام التكنولوجيا

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الأجهزة التنفيذية لاستعراض الخطوط العريضة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء بالإسماعيلية، لتحسين نوعية الحياة فى سياق التغلب على التحديات البيئية و الوصول إلى نظام بيئى متكامل و مستدام.
وأشار نائب المحافظ - فى بيان - إلى أنه تم الإعلان على الصفحة الرسمية للمحافظة بشروط المسابقة طبقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية وحرصه على المشاركة الفعالة فى المبادرة ، موجها بضرورة التوعية بالمبادرة و تنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الإلكترونى وفقًا للمعايير المحددة.
وأشار إلى خطوات المبادرة، حيث يتم تلقى مشروعات يتحقق من خلالها تلك الرؤى والتى تستهدف 6 فئات وهى المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة و المبادرات و المشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
وأضاف أنه سيتم اختيار أفضل 18 مشروعا من خلال اللجان الفنية المشكلة والتى ستضم ممثلى مختلف الجهات وذلك بفعاليات مؤتمر يعقد فى أكتوبر 2022 بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم.
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