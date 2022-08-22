محافظ المنيا: تشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظة وتحفيز المستثمرين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى اليوم الإثنين، حرصه الشديد على متابعة ملف الاستثمار بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتشجيع المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات اللازمة بهدف تحقيق إنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمسئولين عن ملف الاستثمار بالمحافظة، حيث تم تناول الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة والمقترحات بشأن تحفيز المستثمرين وتشجيعهم لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمحافظة المنيا سواء داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة أو فى غيرها من المناطق الاخرى.

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