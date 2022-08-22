انت الان تتابع خبر عاجل.. سقوط الأمطار ببعض المناطق.. بيان الأرصاد يفجر مفاجأة حول مواعيدها ومكانها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن سقوط الأمطار ببعض المناطق، وذلك على الرغم من ارتفاع الحرارة الشديدة ونسبة الرطوبة بالعديد من الأنحاء، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع المواطنين.

موعد سقوط الأمطار ببعض المناطق

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن سقوط الأمطار سوف يكون يوم الأربعاء القادم 24 أغسطس 2022، ومن المرجح أن تسقط على كلاً من مدينتي مرسى مطروح والسلوم، ويكون هذا على فترات متقطعة طوال اليوم الذي تسقط فيه الأمطار.

تحذير الأرصاد من طقس الساعات القادمة

وحرصت هيئة الأرصاد الجوية على التحذير من ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الـ 72 ساعة المقبلة، وسوف تكون الأجواء حارة كثيراً على الكثير من المحافظات، والحرارة غداً الثلاثاء تسجل 41 درجة على القاهرة، وسوف ترتفع على كل محافظات جنوب الصعيد وتصل لـ 45 درجة مئوية، وينتشر طقس رطب في ساعات النهار.