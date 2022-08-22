انت الان تتابع خبر حقيقة رفض طلب تسجيل العلامة التجارية نادي القرن للزمالك.. التموين جابت من الآخر والان مع التفاصيل

حقيقة رفض طلب تسجيل العلامة التجارية نادي القرن للزمالك

رياض - احمد صلاح - قام الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين، بالكشف عن حقيقة رفض طلب تسجيل العلامة التجارية نادي القرن للزمالك، وهذا ما أثير حول ما تقدم به النادي مؤخراً لها.

وكشف عشماوي أنه يتم تسجيل العلامات التجارية طبقاً إلى من له أسبقية، وفي حالة إذا كان يوجد مستندات تدل على امتلاك هذه العلامة، وأنه يتم العمل على فحص كل هذه الطلبات من خلال المختصين والخبراء في هذا المجال.

تسجيل علامة نادي القرن الزمالك

وأكد عشماوي أنه من حق أي نادي أن يتقدم ليسجل العلامة التجارية، وتوجد العديد من الإجراءات التي تخص فحص العلامات التجارية، وأيضاً أن يكون هناك العديد من المستندات التي تد على هوية المنتج أو السلعة، وهو الأمر الآخر بأن لا يكون هناك كيان أو شخص آخر عنده هذه العلامة.