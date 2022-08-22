انت الان تتابع خبر تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة.. رابط التقديم والحد الأدنى للقبول عشان كل الطلاب والان مع التفاصيل

رابط تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022

رياض - احمد صلاح - قام مجلس الجامعات الأهلية بالإعلان عن موعد بداية تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022، وهو يكون من غداً الثلاثاء 23 أغسطس 2022، وسوف يستمر لمدة 7 أيام ينتهي في يوم 30 أغسطس 2022.

ويستطيع الطلاب التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية من خلال موقع تنسيق القبول في الجامعات الأهلية والمعاهد المصرية من خلال هدا الرابط، وهي من أبرز الأشياء التي تسهل التقديم على الطلبة والطالبات المتقدمين في هذه الجامعات التابعة إلى الحكومة.

خطوات التقديم في الجامعات الأهلية الجديدة 2022

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق للتقديم في الجامعات الأهلية.

وبعدها الدخول والنقر على رابط التسجيل في الجامعات الأهلية.

وتسجيل رغبات الطالب في الجامعات الأهلية المختلفة باستعمال رقم الجلوس أو الرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

يطبع الطالب الرغبات ويقدم إيصال التقديم.

وللكثير من المعلومات لابد على كل الطلاب أن يراعوا ويتابعوا كل التعليمات التي يصدرها المكتب، وهي التي ترد على مكتب التنسيق عبر الإنترنت.

الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية

كلية الطب بحد أدنى 82%.

كلية طب الأسنان بحد أدنى 80%.

كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى 78%.

كلية الصيدلة بحد أدنى 74%.

كلية الطب البيطري بحد أدنى 70%.

كلية الهندسة بحد أدنى 68%.