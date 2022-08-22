أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تستضيف الملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 04:26 مساءً - فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل وتبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الدول والثقافات الأجنبية ، إستضافت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الملحق العسكرى لدى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة فى ضوء خطة الأكاديمية لصقل مهارات الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة .

وألقى الملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة محاضرة تضمنت جهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط ، مشيراً لعمق الشراكة والتعاون العسكرى مع مصر وجميع دول المنطقة والتشاور والتنسيق المستمر فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك لمواجهة التحديات التى تستهدف المنطقة والتعاون للتغلب عليها .

وألقى مساعد مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متواصل لإعداد الكوادر المؤهلة وكذا توعيتهم بمختلف التحديات التى تواجه الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وإختتم اللقاء بتقديم درع الأكاديمية للملحق العسكرى الأمريكى بالقاهرة وإلتقاط الصور التذكارية .