وزير القوى العاملة يوجه بسرعة افتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 04:26 مساءً - تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، عملية توثيق عقود العاملين بالخارج وذلك للإطمئنان على سير العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين الراغبين فى توثيق عقود العمل واستخراج تصاريح العمل للسفر إلى الخارج ، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال عمل الوزارة .

وجه الوزير بسرعة افتتاح "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها ، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم.

كما وجه وزير القوى العاملة خلال جولته، بالاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم ، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، والتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من الإجراءات .