وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة وجامعة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 04:26 مساءً - شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة برئاسة د. محمد الشناوي القائم بعمل رئيس الجامعة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة د. أشرف حيدر، بحضور د.عادل العدوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من نواب وعمداء الجامعتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وخلال فعاليات توقيع البروتوكول، أكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية، في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد عاشور أهمية البروتوكول الموقع، والذي يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الجامعتين، موضحًا أنه سيسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين في كافة المجالات المشتركة الأكاديمية والبحثية، ومنها: تبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمختصين في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن البروتوكول ينص على التعاون فى البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، فضلًا عن تبادل الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التعاون فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، بالإضافة إلى إتاحة التدريب للطلاب وأطباء الامتياز في القطاع الصحي (الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - التمريض - العلاج الطبيعي - الصيدلة - العلوم التطبيقية الصحية) بالمستشفيات التابعة للجامعتين، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة والخطط الإستراتيجية ومجال التعاون الدولي.

وقع البروتوكول، د.أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود.محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.