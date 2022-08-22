الهجرة تنظم زيارة لشباب لوجوس إلى المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة لنحو 90 من الشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثانى والثالث المشاركين فى ملتقى لوجوس الثالث 2022، إلى المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.





شارك فى الزيارة السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، ومحمد سمير فهمى، مدير التنمية والإعلام بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة المصرية، وذلك عقب لقاء وفد الشباب برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر المجلس بالمدينة.

وقالت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، إن الوزارة حرصت على تنظيم زيارة لشباب المصريين بالخارج بالتعاون مع الكنيسة المصرية، إلى مدينة العلمين الجديدة للتعرف على حجم الإنجاز وعملية التنمية التى تحدث بمصر على أرض الواقع، لافتة إلى أن أبناء المصريين بالخارج لهم تأثير كبير فى المجتمعات التى يقيمون بها والمجتمعات المحيطة بهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن شباب المصريين بالخارج هم بمثابة سفرائنا وخط الدفاع الأول للدولة المصرية ضد ما يتم الترويج من شائعات ومعلومات مغلوطة تستهدف الوطن، مؤكدة أن وزارة الهجرة لن تدخر جهدا فى التواصل مع المصريين بالخارج بجميع فئاتهم وتعزيز ربطهم بوطنهم الأم.

واستمع الوفد الشبابى إلى شرح من مدير التنمية والإعلام بجهاز مدينة العلمين الجديدة، حول تفاصيل المشروعات إلى تتضمنها المدينة التراثية والتى تعتبر المتنفس لسكان المدينة، حيث تقام على مساحة 260 فدانا فى وسط المدينة، وتقدر استثماراتها بنحو 3 مليارات جنيه.

وقال فهمى إنه بلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها.

وتضم المدينة التراثية منطقة البلازا، وتتوسط منطقة البلازا عدداً من المحال التجارية، وبها مجموعة من النوافير، وتضم أيضاً مسرحًا رومانيًا.

وقد تجول الوفد الشبابى، الذى يضم نحو 90 من شباب المصريين بالخارج من مختلف دول العالم، برفقة وزيرة الهجرة فى منطقة البلازا بالمدينة التراثية، وتتوسط منطقة البلازا عدداً من المحال التجارية، وبها مجموعة من النوافير.

كما تضمنت الجولة زيارة إلى المسجد المقام على 4800 متر وهو خليط بين التراث العثمانى والطراز الأندلسى ويتكون من مصلى رئيسى للرجال بمساحة 670 مترا مربعا، ومُصلى للنساء بالدور الأول بمساحة 160 مترا، وقاعتى مناسبات بمساحة 340 مترا، وبه 44 قبة بالإضافة إلى القبة الكبيرة، ويتكون من 4 مآذن ارتفاع الواحدة منها 45 مترا، كما زار الوفد مشروع تنفيذ كنيسة بمساحة كبير داخل المدينة التراثية، والتى تتسع لـ850 مصلى وتم تركيب العديد من الأيقونات.

وفى نهاية الجولة، أعرب الوفد الشبابى عن امتنانهم وفخرهم بلقاء رئيس الوزراء وبالإنجازات التى رأوها على أرض الوطن، ووجهوا له الشكر على منحهم الوقت والإجابة على أسئلتهم، مشيرين إلى أن إنجازات الدولة الآن تفوق ما يحدث فى كل الدول التى يقيمون به، ومطالبين بإمدادهم بكل المعلومات والحقائق عما يتم بالدولة المصرية للرد على كل ما يتم الترويج له ضد الوطن.