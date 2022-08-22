توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى الجلالة ومصر للعلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة برئاسة د. محمد الشناوى القائم بعمل رئيس الجامعة، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا برئاسة د. أشرف حيدر، وبحضور د. عادل العدوى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ود. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى.





وأكد وزير التعليم العالى أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية، فى إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبى متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى. وأكد عاشور أهمية البروتوكول الموقع، والذى يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية بين الجامعتين، موضحا أنه سيسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وكذلك توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة. وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة أن البروتوكول يهدف إلى دعم التعاون العلمى والأكاديمى والبحثى بين الجامعتين، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين فى كافة المجالات المشتركة الأكاديمية والبحثية، ومنها: تبادل أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمختصين فى شتى المجالات. وأضاف المتحدث الرسمى أن البروتوكول ينص على التعاون فى البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، فضلا عن تبادل الخبرة الاستشارية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التعاون فى تنفيذ البرامج والدورات التدريبية، والمشاركة فى المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، بالإضافة إلى إتاحة التدريب للطلاب وأطباء الامتياز فى القطاع الصحى (الطب البشرى - طب وجراحة الفم والأسنان - التمريض - العلاج الطبيعى - الصيدلة - العلوم التطبيقية الصحية) بالمستشفيات التابعة للجامعتين، فضلا عن تبادل الخبرات فى مجال التنمية المستدامة والخطط الإستراتيجية ومجال التعاون الدولى. وقع البروتوكول، د.أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ود. محمد الشناوى القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة.

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