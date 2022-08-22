عاجل.. السيسى يستقبل ملك الأردن وعاهل البحرين ورئيس وزراء العراق

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الإثنين، بمطار العلمين، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلاً من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام فى لقاء أخوى خاص، معربا عن التقدير والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمعها باشقائها من الدول العربية. وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.

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