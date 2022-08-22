الفريق محمد عباس وزير الطيران يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:28 مساءً - شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب " البرنامج المتكامل لعلوم الطيران " بكلية المراقبة الجوية التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وذلك بقاعة المؤتمرات بوزارة الطيران المدنى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والطيار عزت متولى رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والأكاديمية المصرية.

وفى بداية كلمته خلال حفل التخرج قدم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى الشكر للطيار محمد منار وزير الطيران السابق على الجهد الكبير الذى بذله خلال الفترة السابقة والذى انعكس على قطاع الطيران المدنى كما قدم التهنئة للخريجين وأسرة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأعضاء هيئة التدريس حيث قام بتسليم شهادات التخرج لطلبة البرنامج المتكامل لمعلومات الطيران وعددهم ٢٥ طالباً وطالبة .. وقدم الطيار عزت متولى درع الأكاديمية للفريق محمد عباس حلمى .

وخلال كلمته وجه وزير الطيران المدنى الخريجين الجدد بضرورة مواكبة أحدث علوم الطيران وبرامج التدريب المتطورة والاهتمام بنظم الجودة الشاملة والتفانى فى العمل والانضباط فى الأداء مشيرا إلى أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تمتلك إمكانيات وقدرات علمية وتدريبية متميزة فى مختلف تخصصات الطيران حيث أصبحت مركزاً إقليمياً ودولياً لدراسة علوم الطيران المدنى لتصبح الوجهة الدراسية الأكثر إقبالًا فى المنطقة خلال المرحلة القادمة من خلال تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى منظومة الطيران المدنى .

وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى حريصة على تطوير أداء العنصر البشرى وتأهيله وتدريبه مؤكدا على أهمية استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وتطوير المناهج والبرامج التدريبية لمواكبة التقدم السريع فى مجال النقل الجوى والحصول على الاعتمادات الدولية لتخريج أجيال جديدة مؤهلة علميا وعمليا للعمل فى مختلف التخصصات للالتحاق بسوق العمل .

ومن جانبه أعرب الطيار عزت متولى رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران عن سعادته بتشريف الفريق محمد عباس وزير الطيران لحضور حفل تخريج الدفعة الجديدة لطلاب البرنامج المتكامل لعلوم الطيران، مشيرا إلى أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بجميع تخصصاتها تحرص على مواكبة مسيرة التنمية والتطوير التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى من خلال الوصول بخريجيها إلى أرقى المراتب المهنية والمثالية فى الأداء موضحاً أن أساس العمل في مجال الطيران اليقظة والإلتزام بالمعايير والنظم الدولية، كما أشار إلى الدور الفعال الذى يقوم به ضباط معلومات الطيران العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية في الحفاظ على سلامة وتأمين المجال الجوي المصري .

وقال الملاح مدحت عبد الله عميد كلية المراقبة الجوية إن الكلية تعد رائدة في مجال الطيران المدني على مستوى الشرق الأوسط ودول أفريقيا منذ نشأتها حيث كانت معهدا للمراقبة الجوية عام 1989 إلى أن أصبحت صرحا تعليميا متميزا بما تقدمه من دورات تدريبية مهنية وتخصصية في مجالات المراقبة الجوية ومعلومات الطيران والنقل الجوى وعمليات الإتصالات وفقاً لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني.