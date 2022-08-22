التضامن تستعد لافتتاح أول مركز تصنيف نموذجي للأطفال كريمي النسب قبل كفالتهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:28 مساءً - استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة فلافيا شاو المدير التنفيذي لمؤسسة فيس البلجيكية للأطفال، وذلك بحضور المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالرعاية البديلة وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة.

وشهد اللقاء استعراض وزارة التضامن الاجتماعي لخطتها في التوسع في نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال،وذلك في ضو ء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، وذلك انطلاقاً من حق الأبناء في الأمن والأمان، والعطف والحنان وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا أبناء صالحين في المجتمع، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة ما يزيد علي 14 ألف أسرة بديلة كافلة يراعون 14.300 طفلًا وطفلة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق علي افتتاح أول مركز تصنيف نموذجي للأطفال كريمي النسب قبل كفالتهم من أسر بديلة، وذلك بمنطقة ١٥ مايو، حيث يهدف هذا المركز لخدمة منطقة القاهرة الكبرى، على أن تقوم مؤسسة "فيس مصر" باتخاذ إجراءات تطويره تمهيدًا لتشغيله ، وذلك بعد إسناده لها من من قبل الوزارة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.