جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشما وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يسود ليلا طقس حار رطب على معظم الأنحاء.





وأشار الخبراء إلى أن استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين الى أربع درجات مئوية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر. العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

الإسكندرية 33 25

وادى النطرون 37 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 24

دمنهور 35 24

بلطيم 33 25

مطروح 33 24

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 34 24

رفح 34 23

رأس سدر 39 26

نخل 37 19

نويبع 37 27

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 40 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 40 29

الفيوم 38 25

بنى سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 41 26

سوهاج 39 27

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

إدفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 43 25

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 27

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.