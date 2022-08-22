التضامن: افتتاح أول مركز تصنيف نموذجى للأطفال كريمى النسب

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فلافيا شاو، المدير التنفيذى لمؤسسة "فيس" البلجيكية للأطفال، بحضور المستشار محمد القمارى، المستشار القانونى للوزارة، لبحث سبل التعاون بين وزارة التضامن والمؤسسة، فى ظل اهتمام الدولة بالرعاية البديلة وإطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة.





واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء خطة التضامن فى التوسع فى نظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، حيث قامت بالانتهاء من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، فى ضوء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، انطلاقاً من حق الأبناء فى الأمن والأمان، والعطف والحنان وفى السكن الآمن، وفى الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا أبناء صالحين فى المجتمع، حيث بلغ إجمالى عدد الأسر البديلة الكافلة ما يزيد على 14 ألف أسرة بديلة كافلة يراعون 14.300 طفلًا وطفلة. وتم خلال اللقاء الاتفاق على افتتاح أول مركز تصنيف نموذجى للأطفال كريمى النسب قبل كفالتهم من أسر بديلة، وذلك بمنطقة 15 مايو، حيث يهدف هذا المركز لخدمة منطقة القاهرة الكبرى، على أن تقوم مؤسسة "فيس مصر" باتخاذ إجراءات تطويره تمهيدًا لتشغيله، بعد إسناده لها من قبل الوزارة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.

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