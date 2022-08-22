مدبولى: المصريون يعملون كنسيج واحد ومصر تستوعب أبناءها بلا تمييز (صور)

جدة - نرمين السيد -

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بالبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمرة الأولى بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، كأحد أهم رموز الدولة المصرية وصاحب الدور الوطنى الذى سيذكره التاريخ فى أهم أوقات الوطن التى شهدت اضطرابات كبيرة، وصاحب المقولة الشهيرة "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن".



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته أن المصريين يعملون معا كنسيج واحد، وأن مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز، معربا عن سعادته وترحيبه بالشباب المشاركين فى "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022" للتواصل مع وطنهم الأم خاصة أن الملتقى ينعقد تحت شعار "العودة للجذور".

وتابع: أرحب بالشباب الواعد الذى يشارك فى ملتقى لوجوس وتجمعهم فى وطنهم الأم واحياء جذورهم، وأعرب عن سعادتى بوجودهم اليوم فى مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، وما يمثله الشباب من أمل فى مستقبل مشرق للوطن سواء فى الداخل أو الخارج، ونحن فخورون بكم وبحرصكم على التواصل مع وطنكم الأم مصر، الوطن الذى يسرى حبه فى دمائنا.



وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للشباب: أتمنى أن تكون زيارتكم لمصر فرصة لترون بأنفسكم حجم التنمية الكبير الذى تم إنجازه فى مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أنه قبل 5 سنوات، عندما كان يتقلد مسئولية حقيبة وزارة الإسكان، لم يكن يوجد فى هذا الموقع "طوبة واحدة" بل كانت المنطقة عبارة عن ساحل رملى فقط، مضيفا: أقول لكم ذلك حتى يمكن أن تحكموا بـأنفسكم على ما تم من إنجاز هنا فى أقل من 5 سنوات.

وأعرب مدبولى عن ترحيبه بالسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما تقدم بالشكر للوزيرة السابقة نبيلة مكرم على كل ما أنجزته فى ملف شئون المصريين فى الخارج وكل ما قامت به من أنشطة لربط أبنائنا فى الخارج بوطنهم الأم والتدخل لحل أى مشكلات تواجههم فى الدول التى يقيمون بها.



وفى غضون ذلك، قال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تعرضت على مدار السنوات العشر الماضية لظروف صعبة للغاية، بدأت منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 والتى كان لها تأثير كبير على ظروف مصر الاقتصادية، ومنذ ذلك التاريخ مرت مصر باضطرابات كثيرة لا تخفى على أحد، ولولا رحمة الله والجهد الذى بذلته الدولة المصرية على مدار هذه الفترة لكنا انزلقنا إلى مآل خطير.

وأضاف: عاشت مصر فترة صعبة للغاية منذ 2011 حتى قيام ثورة 30 يونيو التى انتفض فيها جموع المصريين ضد حكم جماعة الإخوان ومحاولاتها لتغيير هوية الشخصية المصرية، وحينها قال المصريون لا.. فنحن بلد لديه تراث حضارى وثقافى عريق ولسنا دولة منغلقة.

وتابع رئيس الوزراء: اختار المصريون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادة الدولة المصرية وبناء "الجمهورية الجديدة"، الذى كانت توجيهاته واضحة منذ اليوم الأول لبناء دولة قوية على كل المستويات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مصر قبل عشرين عاما من2014 لم تقم بأعمال البنية الأساسية لاستيعاب النمو السكانى، وقبل أن يتولى الرئيس السيسى مسئولية قيادة البلاد كان هناك تحد كبير يتعلق بنقص خدمات المرافق والكهرباء، التى كانت فى حالة انقطاع شبه مستمر، فضلا عن نقص خدمات الصرف الصحى والمناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف أنه قبل العام 2014 كان عدد سكان مصر أقل بمعدل 15-16 مليون نسمة، وكانت نسبة البطالة تتجاوز 13%، وكان الاقتصاد المصرى متدهورا، ولهذا فإن الدولة المصرية تبنت منهجية مهمة للغاية وهى المنهجية التى طبقتها دول شرق آسيا فى النهوض باقتصاداتها، والتى تعتمد على التركيز على أعمال الاستثمار فى البنية التحتية فى جميع المجالات والقطاعات.



وتابع أنه مع تزايد عدد السكان كنا فى حاجة للتوسع فى الرقعة المعمورة وبالتالى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة، وهى بالمناسبة ليست منتجعا سياحيا أو مصيفا فقط، ولكنها إلى جانب ذلك تضم مدينة صناعية وجامعة ومشروعات سكنية، وكل هذه المشروعات لها عائد اقتصادى كبير على الدولة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء المدن الجديدة كان هدفه فى الأساس هو إقامة تجمعات سكنية للشباب تتميز بجودة حياة أفضل، لافتا إلى أنه على سبيل المثال ستشهد مدينة العلمين الجديدة انطلاق شبكة القطار السريع، وسيكون بها ميناء سيسهم فى الربط لوجستيا مع أوروبا ويتم تطوير مطار العلمين بصورة مستمرة، فالمدينة تضم كل المقومات التى تضمن حياة أفضل للشباب، موضحا أن كل المدن التى يتم إنشاؤها هى مدن ذكية ومستدامة.

وأضاف مدبولى أن الدولة أولت على مدار الفترة الماضية اهتماما كبيرا بالمشروعات الصناعية، ومشروعات معالجة المياه، فى ظل أن المورد الرئيسى للمياه فى مصر هو نهر النيل، فقمنا بإقامة مشروعات إعادة تدوير المياه للاستفادة من كل قطرة مياه، مشيرا فى هذا الصدد إلى الاستفادة من مياه الصرف الزراعى التى كانت تصرف فى البحيرات والبحر المتوسط وإعادة معالجتها مرة أخرى والاستفادة منها.



وتابع: لدينا محطة "بنبان" للطاقة الشمسية فى أسوان وهى واحدة من أكبر 3 محطات على مستوى العالم، كما قامت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وفى هذا الصدد تم إطلاق برنامج الرئيس لبناء الوحدات البديلة للمواطنين الذين يسكنون فى هذه المناطق، وهى وحدات مزودة بالأثاث والأدوات الكهربائية، وكانت تكلفة الوحدة على الدولة نحو نصف مليون جنيه، ولا يدفع المواطن سوى مبلغ بسيط شهريا للصيانة، وتم بناء 250 ألف وحدة سكنية استفاد منها 1.25 مليون موطن تم نقلهم إلى مساكن حضرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى الذى يسكنه نحو 60 مليون مواطن، موضحا أنه تم بناء هذه القرى على مدار مئات السنين ولم تكن تحظى بالاهتمام الكافى وكانت تعانى من نقص ملحوظ فى الخدمات المقدمة.

وأضاف: يتضمن المشروع إدخال خدمات المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى إلى هذه القرى، فضلا عن تطوير مراكز الرعاية الصحية والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، كما يشمل المشروع إقامة بيوت لائقة ضمن مبادرة "سكن كريم"، فضلا عن تطوير شبكة الطرق الداخلية لهذه القرى والتوابع وربطها بالمراكز وعواصم المحافظات.



وتابع إننا نستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهاية العام الجارى، وستتلوها مرحلتان أخريان، فهدف الجمهورية الجديدة هو تحقيق أفضل جودة لحياة المصريين، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل هذا يتم إنجازه فى ظروف شديدة القسوة، فنحن تعرضنا لظروف، أثرت علينا كما أثرت على العالم أجمع، تتمثل فى أزمة "كورونا" والأزمة الروسية الأوكرانية، ورغم ذلك فنحن قادرون على استيعاب كل هذه التحديات، لكن فى الوقت نفسه ستبقى هناك تحديات ربما أهمها استمرار العمل على بناء الشخصية المصرية، وهو أحد أهم البرامج التى تتبناها الحكومة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء فى هذا الصدد أننا نعمل على رفع مستويات التعليم، ونقيم من أجل ذلك عددا كبيرا من الجامعات، لاسيما الجامعات المتخصصة فى العلوم الحديثة مثل الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

من جانبه، توجه البابا تواضروس بالشكر لرئيس الوزراء قائلا: مدينة العلمين الجديدة لم يكن بها "طوبة واحدة" منذ خمس سنوات، ويوجد بالمدينة كنيسة القديسة مارينا بالساحل الشمالى، ويتم بناء كنيسة جديدة، لافتا إلى أن كل هذه الإنجازات المتحققة فى مدينة العلمين الجديدة، هى مجرد عينة لما يجرى على أرض مصر من تطوير.

وقال البابا تواضروس موجها حديثه للشباب: لا تصدقوا الإعلام الذى يقدم صورة مشوهة عن مصر، ولابد دائما أن تضعوا فى اعتباركم الصورة الجميلة التى تشاهدونها على أرض مصر واقعيا، والتى تتحسن يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، كما ينبغى أن تنقلوا هذه الصورة إلى البلدان التى تعيشون فيها وتكونوا خير سفراء لهذا البلد.



وتطرق البابا إلى مشروع "حياة كريمة" الذى يخدم 60 مليون مواطن فى الريف فى مناطق لا تتوافر فيها الخدمات بشكل كاف، ويقوم على المشروع عدد كبير من الشباب.

من جانبها، أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج عن سعادتها باستقبال رئيس الوزراء لشباب الملتقى لما لذلك من دلالة واضحة على حرص الحكومة المصرية على توضيح الصورة عما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، فضلا عن الاستماع لهؤلاء الشباب عن آمالهم وطموحاتهم لبلدهم الأم فهم خير سفراء فى البلدان التى يعيشون فيها.