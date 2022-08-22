خبير فى جراحة الأوعية الدموية بالمركز الطبى العالمى

جدة - نرمين السيد - يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى الدكتور وين ياكس خبير علاج ضيق وتشوهات الأوعية الدموية بدون جراحة باستخدام الأشعة التداخلية، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2022.





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