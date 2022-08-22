أول إجراء لمحافظة القاهرة بشأن العقار المنهار فى حدائق القبة

جدة - نرمين السيد - قرر خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بعزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع عمل التحفظات اللازمة لتأمين سلامة المارة والعقارات، مؤكدا ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .





كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار أحد العقارات وانتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث وتبين وجود انهيار جزئى بالعقار 4 حارة الهوارى من شارع المدارس بعزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة والمكون من أرضى ودورين من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية. وأسفر الحادث عن إصابة شخص ووفاة 3 أشخاص نتيجة لسقوط سقفى الدورين الأول والثانى على الدور الأرضى.

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