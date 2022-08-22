وزيرا الطيران المدني والسياحة والآثار يبحثان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 02:27 مساءً - التقي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، والسيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة حيث استعرض الوزيران عدداً من الملفات الهامة فى مقدمتها آليات تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة الجوية والسياحية وتشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مصر

شارك فى حضور اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء أشاد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بدعم القيادة السياسية والدولة المصرية لقطاعى الطيران والسياحة وتشجيع الاستثمارات كونهما محورين رئيسيين لدعم الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين بشأن تشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف، مؤكدا أن هذا الملف يأتى فى مقدمة أولويات وزارة الطيران.

وأشار وزير الطيران المدنى إلى أنه تم التوافق على عدد من الضوابط منها بدء التشغيل بـعدد من الطائرات كمرحلة أولى على أن يتم زيادة العدد تدريجياً في ضوء نتائج التشغيل وتقييم التجربة مع الاستعانة بطائرات ذات طراز حديث منخفض الانبعاثات مع توافر الحجز عبر المنصات الإلكترونية.. مشيراً إلى أنه جارى اتخاذ إجراءات الحصول على أفضل العروض التى تتماشى مع طبيعة نشاط الطيران منخفض التكاليف.

ومن جانبه أكد السيد أحمد عيسي أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، مشيراً إلى أهمية التعاون والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع السياحي للنهوض به وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري بما يليق بسمعة مصر سياحياً ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى وجود تكامل واسع بين عمل الوزارتين ولا سيما في ظل أهمية الطيران في ربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض مؤكدا أهمية إطلاق العديد من المبادرات المشتركة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والتي من بينها الطيران المنخفض التكاليف الذي سيتم تشغيله بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وله فائدة ودور كبير في فتح مقاصد سياحية جديدة وزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بصورة كبيرة من مختلف دول العالم.