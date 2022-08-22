غش إلكترونى.. التعليم تصدر بيان بامتحان الجبر للدور الثانى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم الإثنين، امتحان الدور الثانى فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بإجمالى 5 آلاف و484 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.





كما أدى 3 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة العربية" فترة أولى، وامتحان مقايس المفاهيم "اللغة العربية" فترة ثانية، كما أدى 4 طلاب من مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة علم النفس فترة أولى، ومادة علم الاجتماع فترة ثانية.

وبحسب بيان صحفى، حرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى حالتى غش باستخدام جهازى هاتف محمول، وتم التحفظ عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين.

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء الموافق 2022/8/23، يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان فى مادة الاقتصاد فترة أولى، ومادة الإحصاء فترة ثانية بإجمالى 2890 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقايس المفاهيم (الجيولوجيا)، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات امتحان مقايس المفاهيم "الرياضيات التطبيقية"، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "ورقة أولى".