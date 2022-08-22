القوى العاملة: التواصل مع الجهات العراقية لحل مشكلة المعاشات التقاعدية

جدة - نرمين السيد - أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الوزارة لن تألوا جهدا فى إنجاز ملف مستحقى المعاشات التقاعدية أو ورثتهم الذين سبق لهم العمل بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص بالعراق.





جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلين عن مستحقى المعاشات التقاعدية للمصريين العاملين بدولة العراق، لبحث مستجدات صرف تلك المستحقات وحل المعوقات التى تحول دون الحصول عليها.

ووجه الوزير الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمتابعة اللحظية مع الملحق العمالى التابع للوزارة فى مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بدولة العراق، واتخاذ خطوات جدية فى هذا الشأن.

وحرص الوزير على النزول بنفسه وطمأنة أصحاب المعاشات التقاعدية المتواجدين بديوان عام الوزارة بعد اجتماعه مع ممثلين عنهم، مؤكدا أن دور الوزارة هو خدمة العمال بالداخل والخارج، والسعى نحو حصول المصريين العاملين بالخارج على مستحقاتهم.

وقال شحاتة إنه سيتم التواصل من خلال الوزارة مع الجهات العراقية المختصة وبحث كل المشكلات التى يواجهها أصحاب المعاشات التقاعدية والعمل على تذليلها.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب المعاشات عن سعادتهم بتولى الوزير حسن شحاتة منصبه وزيرا للقوى العاملة وقدموا له التهنئة داعين الله أن يعينه على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.