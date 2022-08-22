السكة الحديد تحذر من تطبيقات وهمية لحجز التذاكر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنه نظرا لوجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التى تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتى تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.





وأكدت هيئة سكك حديد مصر أن التطبيق الرسمى الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق باسم ENR على أجهزة أيفون، وباسم "قطارات مصر حجز واستعلام" على أجهزة Android وأنه لايمكن لأى تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمى الوحيد المعلن والإبلاغ الفورى لكل الجهات المختصة عن أى تطبيقات مزيفة.

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