وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بعد تماثله للشفاء

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات القوات المسلحة والشرطة والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مرورى الأسبوع الماضى وتماثله للشفاء.





كما وجه وزير التنمية المحلية الشكر لكل الأطقم الطبية التى تابعت حالته الصحية منذ وصوله الى مقر مستشفى العملين النموذجى وحتى تماثله للشفاء وخروج بعد تحسن حالته الصحية.

جاء ذلك عقب استئناف وزير التنمية المحلية اليوم الإثنين لعمله بمقر الوزارة، إذ عقد عدة اجتماعات مع القيادات لمتابعة سير العمل فى عدد من الملفات العاجلة التى تهم المواطنين بالمحافظات وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما وجه هشام آمنة قيادات الوزارة بسرعة فى المتابعة الدقيقة لملفات عمل الوزارة خصوصا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وباقى المشروعات والبرامج التى تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات الآخرى.