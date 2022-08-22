عاجل- يرافقه بن زايد.. السيسى يستقبل ملك الأردن وملك البحرين والكاظمى

جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، بمطار العلمين، يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، كلاً من الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى.





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