محافظ القاهرة: 4 معايير لتقييم المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ القاهرة أن معايير التقييم الأربعة هى:

الأول هو المكون الأخضر والذى يتضمن قدرة المشروع على الاستدامة، واستخدامات الطاقة (الطاقات المتجددة / كفاءة الطاقة)، والتعامل مع الانبعاثات والتلوث، وإدارة المخلفات وتطبيقات الاقتصاد الدوار، والتكيف مع التغيرات المناخية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

والمعيار الثانى هو المكون التكنولوجى للمشروع ويتضمن مدى استخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وتطبيقات الويب، وانترنت الأشياء IoT، والذكاء الاصطناعى، والاستشعار عن بعد، ومعالجة البيانات الضخمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ونظم المعلومات الجغرافية.

والمعيار الثالث هو مدى قابلية المشروع للتكرار أو التوسع واستدامة الاثر، والقدرة على الاستدامة المالية والفنية للمشروع، وتواجد عنصر ابتكارى.

أما المعيار الرابع فهو الأثر ويتضمن وجود مقاييس لأنشطة وخطوات "المبادرة/المشروع"، وكيف تفيد المبادرة المؤسسة/ المجتمع بشكل مباشر، ومدى وجود أثر ممتد للمبادرة والنتائج الواقعية المدعومة بالبيانات.

وأشار محافظ القاهرة أن تقييم المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة سيتم طبقا للمعايير الأربعة بالإضافة لمعيار خامس مخصص فقط لمشروعات المرأة وهو التمكين وتكافؤ الفرص ويتضمن نسبة السيدات المشاركات فى إدارة المبادرة أو المشروع، وكيفية استهداف السيدات لتعزيز دورهم فى الانتقال للاقتصاد الأخضر وكيفية استهداف احتياجات المرأة، وكيفية بناء القدرات (التعليم والتدريب) للعاملين والمستفيدين من المبادرة أو المشروع.

وذكر محافظ القاهرة أن الفئات الستة التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته.

يذكر أن المبادرة التى فتح باب التقديم فيها على الموقع الإلكترونى http://www.sgg.eg من 21 أغسطس الجارى ويستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل تأتى تنفيذا لقرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.