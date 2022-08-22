قافلة طبية لـ«حياة كريمة» فى المنوفية بالتعاون مع جامعة السادات (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية يوم 21 أغسطس الجارى بالتعاون مع جامعة السادات فى قرية سبك الضحاك بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، بالإضافة إلى مشروع تنموى لأهل القرية.





وأوضح بيان مؤسسة حياة كريمة، اليوم الإثنين، أن القافلة ضمت تخصصات مختلفة منها "العظام والجلدية والأطفال"، موضحا أن الكشف والفحوصات وصرف العلاج كانوا بالمجان. وأشار البيان إلى أن عدد المستفيدين من القافلة 326 مواطنا، ومن المشروع التنموى 433 مواطنا.

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