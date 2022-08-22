وزير التنمية المحلية يستأنف عمله بمقر الوزارة و يوجه الشكر لكل من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:29 مساءً - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الشكر وعميق التقدير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات القوات المسلحة والشرطة والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مرورى الأسبوع الماضى و تماثله للشفاء بعد الاطمئنان التام على الحالة الصحية له وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .

كما وجه وزير التنمية المحلية الشكر لكافة الأطقم الطبية التي تابعت حالته الصحية منذ وصوله الي مقر مستشفي العملين النموذجي وحتي تماثله للشفاء وخروج بعد تحسن حالته الصحية .

جاء ذلك عقب استئناف وزير التنمية المحلية اليوم الاثنين لعمله بمقر الوزارة ، حيث عقد عدة اجتماعات مع القيادات لمتابعة سير العمل فى عدد من الملفات العاجلة التى تهم المواطنين بالمحافظات وكذا تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

كما وجه اللواء هشام آمنة قيادات الوزارة بسرعة فى المتابعة الدقيقة لملفات عمل الوزارة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " و الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وباقى المشروعات والبرامج التى تشرف عليها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات الآخرى .