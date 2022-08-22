خلال لقائه بأصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق.. شحاتة: حريصون على حصولهم على مستحقاتهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:29 مساءً - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاته بمكتبه بديوان عام الوزارة ، ممثلين عن مستحقي المعاشات التقاعدية أو ورثتهم الذين سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بدولة العراق، لبحث مستجدات صرف تلك المستحقات وحل المعوقات التي تحول دون الحصول عليها.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تألوا جهدا في إنجاز هذا الملف ، موجها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمتابعة اللحظية مع الملحق العمالي التابع للوزارة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة العراق واتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن .

وحرص الوزير على النزول بنفسه وطمأنة أصحاب المعاشات التقاعدية المتواجدين بديوان عام الوزارة بعد اجتماعه مع ممثلين عنهم ، مؤكدا أن دور الوزارة هو خدمة العمال بالداخل والخارج ، والسعي نحو حصول المصريين العاملين بالخارج على مستحقاتهم .

وقال "شحاتة" إنه سوف يتم التواصل من خلال الوزارة مع الجهات العراقية المختصة وبحث كافة المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات التقاعدية والعمل على تذليلها .

ومن جانبهم أعرب ممثلو أصحاب المعاشات عن سعادتهم بتولي الوزير حسن شحاته منصبه وزيرا للقوى العاملة وقدموا له التهنئة داعين الله أن يعينه على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقه.