هيئة الرعاية الصحية تعلن انعقاد اللجنة الطبية العليا لفرع هيئة الرعاية الصحية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:29 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انعقاد اللجنة الطبية العليا لفرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق البروتوكولات العلاجية وضبط الآداء الإكلينيكي بكل مستشفيات الهيئة في المحافظة، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة، أن دور اللجنة الطبية العليا هو متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة طبية عليا بكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظات، وتضم أفضل الاستشاريين في كل محافظة من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث.

وتابع البيان، تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الطبي الاستشاري بالهيئة، ومراجعة السياسات الخاصة بالهيئة الطبية بالمستشفيات، ومتابعة تنفيذ لائحتها، وتقييم دور اللجان في المستشفيات، ووضع خطط للتحسين المستمر، وكذلك التوصية فيما يخص الأمور الفنية لتوزيع الأطباء لتغطية الإحتياجات في المستشفيات، علاوة على المشاركة في تحديد الإحتياجات المجتمعية من الرعاية الطبية مع وضع الأهداف والخطط للوصول لتحقيقها، ومراجعة وتحديث أدلة العمل الإكلينيكية وفقاً لمجالات الخدمات بالمستشفيات، ومراجعة الإمتيازات الإكلينيكية لرؤساء الأقسام بالمستشفيات ومراجعة نسب التزام الأطباء بالإمتيازات الإكلينيكية بالمستشفيات، إضافة إلى مراجعة آلية تقييم الأداء الفني للأطباء ومناقشة مؤشرات قياس الأداء الفنية، فضلًا عن عمل مراجعة للأنداد peer review، في نفس القسم أو التخصص الطبي، وأخيرًا بحث شكاوي الأطباء في المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك ضمانًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء العاملين وبما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة.

واستكمل البيان، تتكون اللجنة الطبية العليا لفرع الهيئة الأقصر من نخبة من أساتذة الجامعات والإستشاريين من مختلف التخصصات الطبية، ويترأسها:-

????أ.د. أحمد محمد الطاهر الدنان "إستشاري المسالك البولية جامعة أسيوط"

????وبعضوية كل من:-

????د. أبوالنجا عبدالراضي "استشاري باطنة وكلى مستشفي الكرنك الدولي"

????د.وسام الإسلام توفيق "استشاري عظام مستشفي الكرنك الدولي"

????د. منتصر رؤوف "استشاري طب وجراحة العيون مستشفي الكرنك الدولي"

????د. صديق أحمد استشاري أمراض نساء و توليد مستشفي إيزيس التخصصي"

????د. إبراهيم أحمد موسى "استشاري العناية المركزة و التخدير مستشفي إيزيس التخصصي"

????د.محمد السيد محمود "استشاري العناية المركزة والتخدير مستشفي إيزيس التخصصي"

????د.حسين عبد المنعم كراع "استشاري القلب و الأوعية الدموية مستشفي طيبة التخصصي"

????د. السيد سيد العربي "اخصائي طب الأطفال مستشفي طيبة التخصصي"

????د.أمل العربي "استشاري باطنة وكلي مستشفي طيبة التخصصي"

????د. محمود كمال خميس "استشاري جراحة مخ و أعصاب مستشفي حورس التخصصى"

????د. محمد عبد الخالق "اخصائي جراحة اوعية دموية مستشفي حورس التخصصي"

????د. محمد فاروق "اخصائي جراحة التجميل مستشفي حورس التخصصي".

????د. هانى عبد الباقى "استشاري جراحة عامة"

????وبحضور كل من المديرين الطبيين :-

▪️د. محمود عمر - المدير الطبي لمستشفى الكرنك الدولي.

▪️د. الشاذلى جابر - المدير الطبي لمستشفى حورس التخصصي.

▪️د. فاطمة عثمان - المدير الطبي لمستشفى إيزيس التخصصي.

▪️د. اسلام العسيرى - المدير الطبي لمستشفى طيبة التخصصي.

▪️د. أحمد حجاج - المدير الطبي لمستشفى الأطفال التخصصي.

▪️بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفيات التابعة للهيئة.

????وبحضور فريق الرعاية الثنائية والثلاثية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر:-

▪️د. أماني أحمد محمد - نائب مدير ادارة الرعاية الثانوية والثالثية .

▪️د. سندس أبراهيم أحمد - مسئول اللجان الطبية بالإدارة.

▪️د. نشوى كمال الكردي - مكتب فني مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر