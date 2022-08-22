السكة الحديد تحذر من التطبيقات الوهمية لحجز تذاكر القطارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:29 مساءً - نظراً لوجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم بامكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها والتي تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها .

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي اجهزة أيفون. و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي اجهزة Android وانه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

كما تناشد هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والابلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة .

التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر:

للأندرويد

https://play.google.com/store/apps/details...

للأيفون

https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902