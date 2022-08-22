جدة - نرمين السيد - وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. والفيديو جراف التالى يوضح أبرز مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى مركز الشهداء فى محافظة المنوفية. واستطاعت المبادرة فى تحويل قرى فقيرة فى الخدمات إلى قرى نموذجية عقب الانتهاء من كل احتياجات كل قرية فى شتى المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. قرى الشهداء فى المنوفية تتزين «فيديوجراف» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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