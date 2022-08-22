انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من7 أشخاص في حادث آليم بـ”البحيرة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم، الأثنين، سيارة ميكروباص بمركز رشيد في محافظة البحيرة، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة البحيرة بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام برشيد إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.