عاجل- هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين : الرطوبة هتموت الناس

انت الان تتابع خبر عاجل- هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين : الرطوبة هتموت الناسوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع في نسب الرطوبة طقس اليوم الأثنين الموافق 22 أغسطس 2022، حيث أنها تسجل 95% على السواحل الشمالية، و85% على محافظات القاهرة الكبرى مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة من طقس اليوم بقيم تتراوح ما بين درجتين و4 درجات مئوية على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 22 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.