انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم العالي : مد التقديم للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات لمدة 24 ساعة والان مع التفاصيلد

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار مفاجئ صباح اليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2022 حول المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.

وأعلن عاشور عن مد فترة تسجل الرغبات للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة حتي غداً الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، مشيرة أن السبب وراء ذلك القرار هو وإتاحة الفرصة لمن يرغب من الطلاب في تعديل ترتيب رغباته.

من جانبه أهاب السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل أو تعديل الرغبات الخاصة بعهم قبل إنتهاء موعد المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات