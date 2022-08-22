عاجل – وزير الإسكان يعلن عن قرار جديد بشأن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

انت الان تتابع خبر عاجل – وزير الإسكان يعلن عن قرار جديد بشأن مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارجوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسجيل التحويلات وتخصيص الأراضى والوحدات للمصريين في الخارج اليوم الأثنين الموافق 22 أغسطس 2022، فيما يتعلق بالمرحلة الثامنة بمشروع “بيت الوطن”.

وأوضح الجزار أنه تم زيادة عدد قطع الأراضي والحدات سكنية بعد ارتفاع الإقبال من قبل المصريين بالخارج للحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية في مشروع بيت الوطن، وذلك تبين من خلال ارتفاع التحويلات الواردة حتى تاريخ 19 يونيو 2022، الأمر الذي جعل الوزارة تقرر زيادتها.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أغلق باب الحجز على المرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 202 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة